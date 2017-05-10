Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından her sene dağıtılan domates fideleri, bu sene de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Mimarsinan Parkı içerisinde kurulan alanda domates fidesi dağıtan belediye ekipleri, vatandaşların talebine cevap vermek için yoğun çaba sarf etti. Sabahın erken saatlerinde domates fidesi almak için parka giden vatandaşlar, verilen hizmetten memnun olduklarını söyledi.



Kendi ektikleri domatesi yetiştirdiklerini ve evlerinin ihtiyaçlarını bu domateslerden karşıladıklarını kaydeden vatandaşlar, artan domates fiyatlarından dert yandı. Kocasinan Belediyesi hizmet binası önündeki Mimarsinan Parkı’nda düzenlenen domates fidesi dağıtımı etkinliğinde, 2 ayrı çadır kuruldu. Dağıtım için ayrılan 3 bin kutu domates fidesinin dağıtımı, yaklaşık bir saatte tamamlandı.