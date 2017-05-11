Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve İhlas Fen Lisesi rehberlik birimi tarafından organize edilen METAP (Meslekleri Tanıma Projesi) kapsamında düzenlenen panele İhlas Koleji’nden mezun olmuş ve şu anda okuyan ya da iş hayatında bulunan yedi eski öğrencisi katıldı.

İhlas Koleji Beylikdüzü Kampüsü Konferans Salonu’nda düzenlenen panelin ilk konuşmacısı olan Doktor Gökçen Âlim, mesleğinin detayları hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Mesleğinin insanı içtenlikle sevmek, fedakârlık yapmak ve yüksek dirayet gerektirdiğini söyleyen Alim, “Doktor olduğum için çok mutluyum. Özellikle de hayallerimin peşinden koşarak başarılabileceğimi gördüm” dedi.

Programın konuşmacılarından olan psikolog Nur Öztürk, bilinçli seçilen hedefin önemine vurgu yaptı. Psikolog olmak isteyen gençlere önerilerde bulunan Öztürk, “Psikologluk zor bir meslek dalı. Sabırlı ve üretkenseniz bu mesleği tercih edebilirsiniz. Ayrıca, üniversiteden mezun olmak yetmiyor, kendinizi geliştirmeniz ve mesleğinizde uzmanlaşmanız için sürekli okumaya, araştırmaya, gelişime açık ve meraklı olmanız gerekiyor.” dedi.