Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya,Derinçay Irmağı'nın doğu yakasında kalan mezarların Helenistik dönemine ait olduğunun tahmin edildiğini söyledi. Kaya mezarlarını birkaç yıl öncesine kadar çok az sayıda kişinin bildiğini belirten Başkan Kaya, "Gümüşdere Mahallesi Derinçay Irmağı’nın doğu yakasında sarp ve dik kayalık bir alanda Helenistik döneme ait kaya mezarları oldukça kıymetli ve eski döneme ait eserler.Bu eserler bir kaç yıl öncesine kadar çok az kişi tarafından biliniyordu. Ancak tanıtımlar ile son yıllarda birçok kişinin uğrak yeri oldu" dedi.Başkan Kaya, kaya mezarlarının yayla turizmini zenginleştirdiğini sözlerine ekledi.