Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Van il merkezinde PKK/KCK terör örgütü yapılanması içerisinde sözde ‘Adalet Komisyonu ve Örgütsel Faaliyetlerde’ bulundukları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Haklarında adli teknik takip yapılan DBP Van İl Başkanı Ahmet Aygün isimli şahsın da aralarında bulunduğu B.K., İ.B., D.A., R.D., A.B., M.N.V., Ş.Y. (Mersin ilinden) ve M.Ç. (İstanbul ilinden) olmak üzere toplam 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde ve DBP İl Başkanlığı binasında yapılan aramalarda, sözde ‘Adalet Komisyonu’ ile ilgili ve örgütsel birçok doküman ile dijital materyaller ele geçirilmiştir” denildi.