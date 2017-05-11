Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan emekli endüstri mühendisi Ahmet Çağlar, ağaçta yetişen "ziraat dikenleri"nden ürettiği kürdanları, Türkiye'nin farklı illerine satıyor. İzmir'den 2003 yılında İskenderun'a demir çelik fabrikasında çalışmak üzere gelen emekli mühendis Çağlar, dolaştığı bir arazide gördüğü ağaçtaki dikenler ilgisini çekince toplayıp evine götürdü. Eşinin de tavsiyesi üzerine dikenleri kürdan olarak kullanılabileceğini fark eden Çağlar, evinde bir süre kürdan olarak kullandığı dikeni ticari amaçlı değerlendirmek için KOSGEB desteğiyle özel bir makine yaptırıp işletme kurdu. Çağlar, köylülerden kilogramını 50 liraya satın aldığı dikenleri makinede işleyerek Türkiye'nin farklı illerine pazarlamaya başladı. Yaklaşık bir yıldır dikenden ürettiği kürdanları satan Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dikenlerin "Acacia Sieberiana" türündeki bir ağaçta yetiştiğini söyledi.



Yaklaşık 6 yıl boyunca yaptığı gözlemler sonunda kürdan üretimine karar verdiğini vurgulayan Çağlar, "Çok basit bir fikirdi ama hayata geçmemiş olduğu için büyük ciro potansiyeli vardı. Bu dikene uygun makineyi yaptırmam gerekiyordu. Bunu da KOSGEB'den destek aldım. Dikeni de köy kesiminde çalışmayan vatandaşlara toplatıp kilosunu 50 liradan satın alarak üretime başladım." diye konuştu.



"Ağaç kesmeden kürdan üretiyorum"

Dikenleri önce kısa, orta ve uzun olarak boyutlarına göre ayırdığını, daha sonra diş etine batmayacak şekilde makinede işlemden geçirdiğini anlatan Çağlar, ardından dezenfekte edilip ürünlerin paketlendiğini belirtti. Çağlar, kendisini en çok motive eden şeyin ağaç kesmeden kürdan üretmek olduğunu vurgulayarak, "Günde 15 bin adet ürettiğimiz kürdanların tanesini 8 kuruştan başta İstanbul ve İzmir'deki restoranlar olmak üzere Türkiye'nin farklı illerine satıyorum. Şu an için küçük ölçekli olarak piyasada ve pazarda yer alıyoruz. Ürün hakkında olumsuz düşünene şu ana kadar hiç rastlamadım. Herkes çok beğeniyor. Yazın turistik bölgelerde turistlere de satmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu üretimin Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaygınlaşması halinde kırsal kesimdeki vatandaşlara ve ülke ekonomisine katkı sağlanabileceğini dile getiren Çağlar, "organik" diye tabir ettiği kürdanların üretiminde 8 kişinin çalıştığını kaydetti.

