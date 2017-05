Türkiye Gazetesi

Annemize olan sevgimizi ifade etmeye kelimeler, onun bizim için yaptıklarını anlatmaya sayfalar yetmez. Yine de Anneler Günü’nde küçük ama anlamlı bir hediye ile her şey için ona teşekkür etmeniz mümkün. 50 yıllık deneyimi ve üstün kaliteye sahip ürünleri bulunan, kırtasiye sektörünün öncü ismi Keskin Color’ın birbirinden güzel ve kaliteli defterleri ile annenize hoş bir sürpriz yapabilirsiniz.

Keskin Color’ın farklı tarzlardaki defter serileri, hem çalışan hem de ev hanımı olan anneler için uygun alternatifler sunuyor. Her zevke uygun seçenekler içinde özellikle çiçek desenli olanlar annelerin beğenisini kazanıyor. Öte yandan düz renkleriyle dikkat çeken modeller, ofiste çalışan anneler için ideal. Üstün kalitesi ile annelerin her an rahatlıkla kullanabileceği defterler, onların zevkini de en güzel şekilde yansıtacak. Öte yandan uygun boyutları sayesine gerektiğinde yanlarında taşırken de onlara hiç zorluk çıkartmayacak. Ürünler ISO 9001, OHSAS 18001 ve ISO 14001 belgeleri ile de kalitesini güvence altına alıyor.

Keskin Color’ın Anneler Günü için çok özel defter serileri tüm seçkin kırtasiyelerde sizleri bekliyor.