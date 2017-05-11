Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Büklüm köyünde inşaatta çalışan 44 yaşındaki Hamit Doğan'ın elinde bulunan demir çubuk, elektrik tellerine temas etti. Hamit Doğan elektrik akımına kapılarak yaralandı. İnşaat çalışanları ve vatandaşlar tarafından fark edilen yaralı Doğan için olay yerine 112 acil sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Doğan, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.