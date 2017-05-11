Edinilen bilgiye göre, Büklüm köyünde inşaatta çalışan 44 yaşındaki Hamit Doğan'ın elinde bulunan demir çubuk, elektrik tellerine temas etti. Hamit Doğan elektrik akımına kapılarak yaralandı. İnşaat çalışanları ve vatandaşlar tarafından fark edilen yaralı Doğan için olay yerine 112 acil sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Doğan, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
İnşaat işçisi elektrik akımına kapıldı
11.05.2017 - 14:13 | Son Güncelleme: 11.05.2017 - 14:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da bir inşaat işçisi, elindeki demir çubuğun elektrik tellerine çarpması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Büklüm köyünde inşaatta çalışan 44 yaşındaki Hamit Doğan'ın elinde bulunan demir çubuk, elektrik tellerine temas etti. Hamit Doğan elektrik akımına kapılarak yaralandı. İnşaat çalışanları ve vatandaşlar tarafından fark edilen yaralı Doğan için olay yerine 112 acil sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Doğan, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler : adıyaman,iş kazası,inşaat işçisi,haberler,
472466 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/472466.aspx
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