Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Manisa’nın Şehzadeler ilçesi 1. Anafartalar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma girdiği iddia edilen 28 yaşındaki İ.K., dayısına ait bir restoranın önünde eline aldığı pompalı tüfekle etrafa bağırmaya başladı. Zaman zaman elindeki pompalı tüfeği çenesinin altına dayayan genç adam etrafa korku saçtı. Çevredekilerin müdahale etmek istemesine İ.K. elindeki pompalı tüfeği sallayarak mani oldu. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri intihar girişimini meraklı bakışlarla izlemek isteyen kalabalığı dağıtmaya çalışarak güvenliğini aldı. Bu sırada olay yerine gelen İ.K.’nın yakını iki kadının çabalarıyla İ.K. elindeki pompalı tüfeği polise vererek teslim oldu. İ.K., polis ekipleri tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.