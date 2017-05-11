Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Yüzbaşı Mahallesi Karapınar Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Sebahattin Bayrak'tan (67) bir süre haber alamayan yakınları, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, içeriye girdiklerinde Bayrak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Bayrak'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.