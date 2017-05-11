Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Keşlitürkmenli Mahallesi'nde yaşayan Onay ailesi, doğadan topladıkları mantarları evde pişirerek yedi. Bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri başlayan 8 yaşındaki Mahmut, babası Şaban, annesi Hürü, amcası Süleyman ve dedesi Durhasan Onay, yakınları tarafından Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mantardan zehirlendiği belirlenen aile bireyleri, buradaki ilk müdahalenin ardından kentteki farklı hastanelerin yoğun bakım ünitelerine sevk edildi.