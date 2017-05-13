Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 71 BB 927 plakalı tır, E-80 Karayolu Esentepe Mahallesi Otogar Kavşağı'nda, Mehmet Canlı (37) yönetimindeki 04 AF 279 plakalı otomobille çarpıştı.

Tırın altında sürüklenen otomobilde sıkışan sürücü Canlı, polis ve sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Mehmet Canlı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi. Canlı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan tır sürücüsü ise ifade işlemleri için karakola götürüldü.

Kazaya şahit olan Cüneyt Avcı, "Otomobil yeşil ışık yandıktan sonra geçti. Fakat bu sırada karşıdan gelen tır otomobil ile çarpışarak metrelerce sürükledi." dedi.