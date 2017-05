Türkiye Gazetesi

Ebeveynlerin son günlerde oldukça endişeli olduğu bir husus var: Çocuklar çabuk sıkılıyor, kolay hayal kırıklığına uğruyorlar... Çalışan anne-babalarıyla çok az bir araya gelen, “bakıcıları” teknoloji olan ve her isteklerine “evet” denilen çocuklar, günümüzde sosyal, duygusal ve akademik olarak düşüşte. Bu problemin temelinde değişen sosyal şartlarla birlikte ebeveyn davranışları da yatıyor. Çocukları hakkında iyi niyetli olan aileler ne yazık ki onları mütemadiyen mutlu etmeye çalışarak felaketlere sürüklüyor. Ebeveynler, çocukları hakkında “İsteklerini mutlaka yapmalıyım” ve “Kendi başına asla iş başaramaz” diye düşünüyor. Böylece bütün talepleri karşısında seferber olunan çocuklar, âdeta evdeki hükümdara dönüşüyor. Fakat kanaati ve stresle baş etmeyi öğrenemiyor, hemen pes ederek hayatta başarısız olmaya mahkûm ediliyor. Ayrıca sanal ortamların ve bilgisayar oyunlarının görsel efektleriyle uyarılmaya alışan miniklerin, sessiz bir sınıfta bilgi edinmeleri zorlaşıyor. Bunun dışında, uzun çalışma saatlerine sahip modern insan, çocuklarıyla çok az vakit geçiriyor. Anne-babalar, miniklerle bir araya geldiklerinde de, onları cep telefonu ve tablet bilgisayarlara emanet ediyor. Uzmanların da yaygınlaşan bu problem karşısında ailelere ikazı var. Günümüz çocuklarının içerisinde yer aldığı ‘Z Kuşağı’nın en temel hususiyetlerinden birinin sabredememe olduğunu söyleyen Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Faruk Levent “Tablet ve internetle büyüyen çocuklar, dijital ortamda istediği şeye anında ulaşıyor. Bu ise hayata her şeye anında ulaşma isteğini ortaya çıkarıyor. Hâl böyle olunca çocuklar sabırsız bir kişiliğe bürünüyor ve ileride başarısızlığa mahkûm ediliyor” dedi. Çocuklardaki bu problemin, ebeveynlerin hatalarından da kaynaklandığını kaydeden Yrd. Doç. Dr. Levent şöyle konuştu: Şimdiki ebeveynler, zamanında büyük zorluklar yaşadıkları için her şeyi çocuklarının önüne koyuyor. Minikler çaba sarf etmeden istediklerine sahip oluyor. Bu ise büyük sıkıntılar meydana getiriyor. Sorumluluk meziyeti kazanmayan çocuk, problemler karşısında çabuk pes ediyor ve istenilen başarıya ulaşamıyor.

BUNLARA DİKKAT!

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Faruk Levent

ailelere şu tavsiyelerde bulundu:

∂ Çocuklara sorumluluk duygusu kazandırın. Mesela, yatağını kendisi toplayıp, suyunu kendisi doldursun.

∂ Her istediğine sahip olamayacağını anlatın. Çaba sarf ederek bir şeyler kazanmasını öğretin.

∂ Çocuklarınızın, tablet ve oyun konsolu gibi teknolojik cihaz kullanımına zaman sınırı getirin.

∂ Mutlaka ailecek akşam yemeği yiyin. Bu yemekte televizyon kapalı olarak birlikte sohbet edin.

∂ Çocuklarla alakalı karar alırken, onların da fikirlerini dinleyin.