Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeniköy mahallesindeki evinin bir odasında tulum imal eden 44 yaşındaki Yılmaz Birben, zaman zaman da düğünlerde yaptığı tulumları çaldığını ve evinini geçimini sağlamaya çalıştığını söyledi. Günde 2 tulum yaptığını ifade eden Birben "14 yıldır çalıştığım işten çıkartılınca çocukluğumu ve gençliği verdiğim tulum imalatına geri döndüm. Bu işi öğrenmeye 8 yaşında başladım. İş nedeniyle ara verdiğim tulum yapmaya yeniden başladık. Geçimimi sağlamak zorundayım. Evliyim bir de oğlum var. Hasta annem ve babam var onlara da akmak zorumdayım" dedi.