Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 3 yıl önce terör örgütü DEAŞ'ın Sincar'da gerçekleştirdiği saldırılar sonucu evlerini terk ederek Türkiye sığınan ve ardından Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Uğurca köyüne yerleşen Ezidi aileler, ayrı kaldıkları çocuklarının ve evlerinin hasretiyle yaşıyor.

Çocuklarından haber alamayan aileler, Anneler Günü'nü buruk geçiriyor.

5 çocuğundan 3 yıldır haber alamıyor

Kızlarının teröristler tarafından kaçırıldığını belirten 6 çocuk annesi Merdin Aliya (65), saldırı nedeniyle yaya olarak kaçtıklarını, Sincar'da kalan 5 çocuğundan 3 yıldır haber alamadığını söyledi.

Çocuklarını çok özlediğini dile getiren Aliya, "Sincar'ı çok özledik, kan ağlıyoruz. Gidemiyoruz, gideni kesip öldürüyorlar. 6 çocuğum vardı, biri benimle kaçtı. Diğerleri nerede bilmiyorum. Öldüler mi kaldılar mı bilmiyorum." dedi.

8 çocuğunu 3 yıldır göremiyor

14 çocuk sahibi Hazal Halef (63) ise 6 çocuğuyla Türkiye'ye sığındığını, 6 kızının Sincar'da kaldığını, diğer 2 çocuğunun ise başka ülkelere yerleştiğini anlattı.

Yaşadıkları büyük acının kendisini derinden etkilediğini ifade eden Halef, şunları aktardı:

"Kimimiz öldürüldü, kimimiz kaçırıldı. Bizler de dağıldık. Türkiye kapılarını açtı, yoksa birimizi sağ bırakmayacaklardı. Sincar'da çocuklarım kardeşlerim, akrabalarım kaldı. Orası bizim vatanımızdır. Vatansız olduk. Çoluk çocuklarımız o zalimlerin elinde. Bu acıyı unutamıyoruz. Ölene kadar da bu acıyla yaşayacağız."

"Türkiye bizi bağrına bastı"

Çocuklarının özlemi ile yanıp tutuştuğunu dile getiren 7 çocuk annesi Koçer Murad da şunları kaydetti:

"Türkiye bizi bağrına bastı. Çocuklarımın her biri bir yerde. Geride 5 kızım kaldı. 'Anne günün kutlu olsun' demelerini o kadar özledim ki. Bir oğlum Yunanistan'a diğeri ise Almanya'ya gitti. Gönül isterdi ki gelip günümü kutlasalardı ama olmuyor. Dileğim onlara bir an önce kavuşmaktır."