Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul, Üsküdar'da geçirdiği trafik kazası sonrası Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde tedavi altına altınan Türkiye gazetesi eski Görsel Yönetmeni Kaçıra'nın vefat haberi derin üzüntü yaşattı.

Geçirdiği trafik kazası sonrası beyin kanaması teşhisiyle 19 gündür yoğun bakımda tutulan Kaçıra, 62 yaşındaydı. Kaçıra'nın cenazesinin Salı günü öğle namazının ardından Adana, Düziçi'ndeki aile kabristanında defnedileceği bildirildi.

Günaydın, Tan, Sabah, Bugün, Vatan, Takvim ve son olarak Yeni Asır Gazetesi'nde çalışan deneyimli gazeteci Aydoğan Kaçıra, bir dönem Türkiye gazetesinde de Görsel Yönetmen olarak görev yapmıştı.