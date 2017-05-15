Edinilen bilgiye göre olay, bir kulüpte aynı masada oturan Önder A. ve Ergün D. arasında belli olmayan sebepten tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Ergün D., Önder A.'yı silahla sırtından vurdu. Sırtına 2 kurşun isabet eden Önder A., 112 ekipleri tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Önder A., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Saldırganın olay yerinden yaralı olarak ayrıldığı ve polise teslim olduğu öğrenildi.