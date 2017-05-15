Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, bir kulüpte aynı masada oturan Önder A. ve Ergün D. arasında belli olmayan sebepten tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Ergün D., Önder A.'yı silahla sırtından vurdu. Sırtına 2 kurşun isabet eden Önder A., 112 ekipleri tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Önder A., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırganın olay yerinden yaralı olarak ayrıldığı ve polise teslim olduğu öğrenildi.