Gazetemizde uzun yıllar Görsel Yönetmen olarak görev yapan Kaçıra, yaklaşık on gün önce bir minibüsün çarpması sonucu beyin kanaması geçirmiş ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Dün akşam vefat eden Aydoğan Kaçıra, yarın memleketi Osmaniye Düziçi’nde öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Evli ve 2 çocuk babası olan Aydoğan ağabeyimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz.
Aydoğan Kaçıra ağabeyi kaybettik
15.05.2017 - 06:43 | Son Güncelleme: 15.05.2017 - 06:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bâb-ı Âli’nin usta gazetecilerinden Aydoğan Kaçıra dün akşam 62 yaşında vefat etti.
Etiketler : Bâb-ı Âli,usta gazeteci,Aydoğan Kaçıra,
473510 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/473510.aspx
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