Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazetemizde uzun yıllar Görsel Yönetmen olarak görev yapan Kaçıra, yaklaşık on gün önce bir minibüsün çarpması sonucu beyin kanaması geçirmiş ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Dün akşam vefat eden Aydoğan Kaçıra, yarın memleketi Osmaniye Düziçi’nde öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Evli ve 2 çocuk babası olan Aydoğan ağabeyimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz.