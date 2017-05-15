Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Şırnak Silopi’de vatani görevini yapmak üzere bulunan Er Alaattin Yirmibeş, akşam saatlerinde birliğinde bulunduğu esnada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan asker burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yenice ilçesinin Yirmibeşleroğlu köyünde ikamet eden ailesine acı haberi Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel ve İlçe Jandarma Komutanı Deniz Dönmez verdi.