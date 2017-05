Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN - Anneler Günü’nü kutladık. Bizim için varını yoğunu bir çırpıda feda etmeye hazırken, tek istekleri ilgi olan annelerimizin gününü... Bu hafta ise dünyanın en güzel duygusu olan anneliği tatmaya hazırlanan kadınlar için küçük de olsa yol göstermek istedim. ‘Doğmamış çocuğa don biçilmez’ gibi bir atasözümüz, bebek doğmadan evvel fazla hazırlık yapılmamasını tavsiye etse de, günümüzde hemen her şeyden birkaç tane almak, hediyelerle renklenen ‘doğum öncesi kutlama’ törenleri yapmak moda hâline geldi. Modalara uyup doğum öncesi ‘seni bekliyorum bebeğim’, doğum sonrası ‘hoş geldin bebek’, ardından ‘kırkı çıktı’ kutlamaları yapar mısınız bilmem ama dünyanın en kıymetli varlığını dünyaya getirdiğiniz andan itibaren birçok şeye ihtiyacınız olacak. Banyo derecesinden omzunuza yatırdığınızda koyacağınız tülbende kadar birçok şeye... Bebeğini bekleyen annelere tavsiyem, yavaş yavaş bebek bezi almalarıdır. Her kiloya 2 paket gibi. Her alışverişe çıktığınızda birer tane almak, elinizi epeyce rahatlatacaktır. En önemli tavsiyem ise her şeyden önce birkaç tane derece almanız olacak. Bir tanesi mutlaka dijital olsun. Evet çok güzeller ama çok fazla zıbın, tulum almayın. Zira boyu çok çabuk uzayacak, aldıklarınız ‘yepyeni’ hâlleriyle elinizde kalacak.



Çok sayıda kıyafet almayın

Alttan çıtçıtlı iç body ilk alacaklarınızdan olsun. Ancak boy boy olması gerek. Zira 1 ay sonra minikler dar gelecek. Zıbın takımlarında var ama penye bere ve eldivenin yedeği olmalı. Çok işinize yarayacak. Dışarı çıkarken giydirmek üzere kalın mont, unutulmaması gerekenlerden. Bunun dışında çok özendiğiniz şeyleri alın ama abartmamaya dikkat edin. Yakınlarınız da alırsa, koca bir gardırop dolusu giysisi olacak ve kısa sürede ‘küçük’ gelecek. Dışarı çıkarken giymek üzere ayakkabı değil ama gerçek deri patik öneririm.

Banyo için

Paraben içermeyen şampuan ve bebe yağı alın. 2 adet banyo havlusu, fileli bir banyo küveti, mümkünse slikon ağırlıklı bir maşrapa, kıl saç fırçası, doğal deniz süngeri. Birkaç aylık olduktan sonra yumuşak banyo oyuncakları iyi olacaktır.



Biberon ve emzik hazır olsa iyi olur

Biberon ve emzik şart olmasa da ben alın derim. İlk anda anne sütü olmayabilir. Hastanede mutlaka biberon lazım olacaktır. Bir adet de 1 numara emzik ağladığında telaşlanmanızı önleyecek. Tabii emzik ve biberon yıkamak için bir de fırça gerek.



Battaniyesi tüylü olmasın

Battaniyenin öncelikle penye olanından 2-3 tane alınabilir. El örgüsüne özenmiş olabilirsiniz ama tüyleri ağzına kaçabilir. Alt açma örtüsü (2 adet), ıslak mendil, pişik önleyici krem hazırlamakta yarar var.



Bebeği beklerken en az 1.000 lira

Anne adayları bir yandan doğum, diğer yandan da moda olan ‘doğum odası’ telaşı yaşıyor. Bazı anneler hem hastane odasında hem evinde doğum odası isteyebiliyor. Odanın anne adayının istediği renkte süslemelerle bezenmesi, ikramlar, minik atıştırmalıkların da olduğu masa başta olmak üzere isteklerin sınırı yok. Özellikle daha önceden çocuğu olanlar müzik ve palyaço da istiyor ki, büyük çocuğunun da gönlü olsun. Balonlar, perdeler, kapılar ve pencereler de yine annenin isteğiyle süsleniyor. Fiyat ise 1.000 liradan başlıyor ve üst sınırı olmaksızın bütçeye göre büyüyor.