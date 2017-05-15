Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ali Koç idaresindeki 02LA 843 plakalı römork yüklü traktör, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri kavşağı yakınlarında yol kenarında park halinde olan plakası öğrenilemeyen bir minibüse arkadan çarptı. Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken kaza esnasında traktör ikiye bölündü. İkiye bölünen traktörü gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken kaza nedeniyle yol trafiğe bir süre kapandı. Traktör, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.