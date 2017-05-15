Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

13 Mayıs günü Muğla-Marmaris karayolunun Sakar Geçidi mevkiinde meydana gelen midibüs kazasında, Buca ilçesinden Anneler Günü gezisi için yola çıkan çoğunluğu kadın 24 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada ikisi ağır 10 kişi de yaralanmıştı. Türkiye’yi yasa boğan trafik kazasında hayatlarını kaybeden 19 kişi dün toprağa verilirken, bugün 3 kişi daha son yolculuklarına uğurladı. Leyla Konakçı (46) ile görümcesi Fermudiye Ay (49) Buca Eyüp Sultan Camii, Leman Kılıç ise Buca Cemevi’nde düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi.



“GÖZYAŞLARI SEL OLDU”

Cenaze törenine sevenleri, ailesi, yakınları, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende gözyaşları da sel oldu. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları tabuta sarılarak feryat etti. Fermudiye Ay’ın 4 oğlu annelerinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Leyla Konakçı’nın oğlu ile bir kızı da gözyaşlarıyla annelerini uğurladı. Kazada hem kız kardeşi hem de eşini kaybeden Naim Konakçı da ayakta güçlükle durdu.



“BENİM İÇİMDEN GİTMEK GELMİYOR”

Kazada hayatını kaybeden Leyla Konakçı’nın görümcesi Fermudiye Ay’a, “Benim içimden gitmek hiç gelmiyor. Sen kendin git” dediği öğrenildi. Son ana kadar gitmeyecek olan Leyla Konakçı’nın sabah saatlerinde kapısını çalan görümcesinin “Hadi gidiyoruz” dedi. Apar topar hazırlandığı öğrenilen Leyla Konakçı da kaza yapan o otobüse bindi. Gelin ve görümce aynı kazada hayatını kaybetti. Cenazeler, törenin ardından Buca Gökdere Köy Mezarlığı’nda defnedildi.

