Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya’da 2014 yılında gerçekleşen Mayang Prasetyo’nun cinayet dosyası yenideN açıldı. Polis gerçekte kadının kimin ne sebeple öldürdüğünü araştırıyor.

Dehşete düşüren cinayetin ortaya çıkan ayrıntılarına göre yüksek düzey müşterilere eskortluk yapan Mayang Prasetyo kolları ve bacaklarından parçalanarak ayrılarak öldürüldü. Ardından ceset oldukça büyük bir tencere içinde pişirilerek yok edilmeye çalışıldı.

Genç kadınına ait kalıntılar erkek arkadaşı Marcus Volke’nin evinde bulundu. Polis cinayeti Volke’nin işlediğni düşünüyor. Polis olay yerine gelince kaçan Volke daha sonra kendini öldürdü.





EVDE MİDE BULANDIRAN KOKU

Tüm deliller 27 yaşındaki Avustralyalı Volke’yi işaret ediyor. Yetkililer olay yerinde yaptığı incelemede, bir çok delile ulaştı. Deliller arasında plastik eldiven, çamaşır suyu, temzilenmiş bir halı ve oldukça büyük bir tencere de bulunuyor. Aynı zamanda polis evde mide bulandırıcı bir kokuyla karşılaştıklarını belirtiyor.

Avustralya polisi şimdi yaniden Endonezya asıllı Mayang Prasetyo’nun ölümünü araştırıyor. Mesleği şeflik olan erkek arkadaş Marcus Volke’nin gerçekte neden Prasetyo’yu öldürdüğünü bulmaya çalışıyor.





Endonezya asıllı transeksüel Mayang Prasetyo’nun ölmende önce Endonazya’daki ailesine maddi destek sağlayabşlmek amacıyla eskortluk yaptığı ve 2 kız kardeşinin eğimini karşıladığı belirtiliyor.