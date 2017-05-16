Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkhan'a bağlı Kaletepe Mahallesi'nde oturan M.K., sevdiği kızın nişanlanacağını öğrendi. Bu durumu kabullenemeyen M.K., kimsenin olmadığı bir sırada sevdiği kızın evine girerek nişan için alınan elbiseyi çaldı. Kızın ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K'yi oturduğu mahallede gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadesinde olayı itiraf eden M.K. adliyeye sevk edildi.