Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzungöl Alçak Köprü Mahallesi’nde 3 yıl önce yapılan kamulaştırma ile evlerine kadar yol alan mahalleliler hiç ummadıkları bir durumla karşı karşıya kaldılar. Fransa’da yaşayan ve zaman zaman memleketine gelen R.S. kamulaştırma bedeli karşılığında arazisinden yolun geçmesini kabul etti. Ancak 2 bin TL’lik kamulaştırma bedeli ödenmeyince R.S. mahkemeye başvurdu, mahkeme de kendisini haklı bulunca yolu hafriyat dökerek ulaşıma kapattı. Arazi sahibi, araya hatırı sayılır kişiler girmesine rağmen kararından vazgeçmedi. Duruma isyan eden mahalle sakinleri, bir an önce meselenin çözüme kavuşturulmasını bekliyor. Yolu kapanan mahalle sakinlerinden Lokman Sağlam “20 hane yaşıyoruz. Hastalarımız var. Mal sahibi parası ödenmeyince yolu kapattı. Bu para da sadece 2 bin TL. Devlet ödeyemiyorsa bize deseydiler biz öderdik. Bu rezilliği ve sefilliği yaşamazdık” dedi. 70 yaşında protez ayaklarla gezen Fatma Sağlam ise bir vatandaş olarak bu durumu kabullenemediklerini ifade etti. Zekeriya Sağlam ise bu olayın başlarını bir inatlaşma yüzünden geldiğini belirterek “Kürekle açmasını da biliriz. Fakat mahkemelik olmak istemiyoruz. İnşallah yetkililer bizi mahkemelerle karşı karşıya bırakmaz” şeklinde konuştu.