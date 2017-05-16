Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ta kayak merkezinin bulunduğu bölgede, 8 yıldır tabanında oluşan mil nedeniyle su tutmayan gölet rehabilite edilerek 60 bin küçükbaş havyanın su ihtiyacı giderildi.Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, bin 946 rakımlı bölgedeki Yedikuyular mevkisinde 8 yıldır tabanda oluşan mil nedeniyle su tutmayan gölet rehabilite ederek genişletti ve su tutma süresini uzattı.Islahı yapılan gölet ile bölgede hayvancılık yapan vatandaşlar sevinç yaşarken, küçükbaş hayvanlar da su içme imkanına kavuştu.İl Müdürü İhsan Emiralioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte küçükbaş hayvancılığın önemli bir sektör olduğunu söyledi.

"Gölette gelinen nokta çiftçilerin bile su ihtiyacını karşılayacak"



Yedikuyular bölgesinde geçmişte kullanılan göletin su tutmaz hale geldiğini öğrendiklerini ve çalışma başlattıklarını dile getiren Emiralioğlu, şunları ifade etti:

"Biz de burada sıkıntıyı gelip yerinde tespit ettik. Çiftçilerimizle görüştük, muhtarlarımızla görüştük. Bakanlığımıza bu konuda ödenek talebinde bulunduk, yapacağımız projeyi anlattık. Çünkü bu tür göletler bizim yaptığımız projelerden değil. Bakanlığımızda bu konuda talebi uygun gördü."

Göletin suyunun çekilmesinden sonra çalışma yaptıklarını belirten Emiralioğlu, gölette gelinen noktanın çiftçilerin bile su ihtiyacını karşılayacak şekilde olduğunu söyledi.Emiralioğlu, bölgede binlerce küçükbaş hayvanın otlatıldığını, 206 bin liraya ıslahını yaptıkları gölet sayesinde 60 bin hayvanın su ihtiyacının karşılandığını sözlerine ekledi.