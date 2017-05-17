Cüneyt Bitikçioğlu İSTANBUL - İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak THY'nin Adana uçağıyla memleketine gönderilen Aydoğan Kaçıra dün öğle namazı Adana Osmaniye Düziçi Merkez Ulu camisinde kılınan cenaze namazından sonra Düziçi'ndeki aile kabristanına defn edildi. 62 yaşında hayata veda eden Aydoğan Kaçıra, evli ve iki çocuk babasıydı. Hergün, Ortadoğu, Tercüman, Günaydın, Tan, Sabah, Vatan, Türkiye gazetelerinde editörlük, sayfa yönetmeni, genel yayın koordinatörü, görsel yönetmen olarak çalışan, sektörde çok sayıda genç gazetecinin yetişmesine yardım eden Kaçıra son dönemde Bâb-ı Ali anılarının yer aldığı kitap üzerinde çalışıyordu.
Aydoğan Kaçıra defnedildi
17.05.2017 - 12:09 | Son Güncelleme: 17.05.2017 - 12:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Üsküdar'da yaklaşık 12 gün önce geçirdiği trafik kazası sonrası Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve yoğun bakımda hayatını kaybeden Türkiye gazetesi eski Görsel Yönetmenimiz Aydoğan Kaçıra memleketi Adana’da defnedildi.
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474217 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/474217.aspx
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