Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cüneyt Bitikçioğlu İSTANBUL - İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak THY'nin Adana uçağıyla memleketine gönderilen Aydoğan Kaçıra dün öğle namazı Adana Osmaniye Düziçi Merkez Ulu camisinde kılınan cenaze namazından sonra Düziçi'ndeki aile kabristanına defn edildi. 62 yaşında hayata veda eden Aydoğan Kaçıra, evli ve iki çocuk babasıydı. Hergün, Ortadoğu, Tercüman, Günaydın, Tan, Sabah, Vatan, Türkiye gazetelerinde editörlük, sayfa yönetmeni, genel yayın koordinatörü, görsel yönetmen olarak çalışan, sektörde çok sayıda genç gazetecinin yetişmesine yardım eden Kaçıra son dönemde Bâb-ı Ali anılarının yer aldığı kitap üzerinde çalışıyordu.