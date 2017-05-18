Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun’da sadece mayıs ayında üretilen “Mayıs Helvası”, aylarca bozulmadan rahatlıkla tüketilebiliyor. Helva, son yıllarda İstanbul başta olmak üzere gurbetçiler sayesinde metropol şehirler ile yurt dışında da ilgi görmeye başladı. İmalatçı Hayri Apaydın, 50 yılı aşkın süredir devam ettiği mesleğini babasından öğrendiğini söyledi. Bölgede helva üretiminin 250 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu aktaran Apaydın “Bu helvanın özelliği yılda sadece 1 ay üretilmesi. İlkbahardan yaz dönemine geçiş ayı olan mayısta üretilmesi sebebiyle bölge halkı tarafından ‘mayıs helvası’ olarak adlandırılmış.” dedi. Apaydın, helvanın imalat şeklinin yıllardır hiç değişmediğini belirterek “Meyan kökünü eziyoruz, parçalayıp suda kaynatıyoruz. Daha sonra suyunu alarak elektrikli ayran makinesinde karıştırıyoruz. Beyaz bir köpük elde edene kadar bu işlemi sürdürüyoruz. Daha sonra bir pekmez tavasında bu köpüğü şeker ve limon tuzu ile karıştırarak helva hâline getiriyoruz” diye konuştu. Apaydın, yılda 5 ton helva ürettiğini, ilçede yıllık üretim miktarının ise yaklaşık 25 ton olduğunu ifade etti. Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji ABD üyesi ve Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanı Doç. Dr. Selçuk Takır ise “Mayıs helvası, birçok hastalığa iyi gelen sağlık deposudur. İçerisinde herhangi bir katkı maddesi bulunmaz” dedi. GİRESUN

