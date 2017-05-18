Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme uygulaması "Bylock"u kullandıkları belirlenen çeşitli meslek gruplarından 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalanırken, diğer 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kocaeli'de "ByLock" operasyonu: 12 gözaltı
18.05.2017 - 12:07 | Son Güncelleme: 18.05.2017 - 12:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı
Etiketler : fetö,bylock,12 şüpheli,gözaltı,
474484 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/474484.aspx
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