Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme uygulaması "Bylock"u kullandıkları belirlenen çeşitli meslek gruplarından 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalanırken, diğer 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.