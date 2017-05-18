Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yenimahalle ilçesi OSTİM Organize Sanayi Bölgesinde, metal işleri yapan iş yerine sabah saatlerinde kamyonla malzeme getirildi. İş yerinde çalışan 21 yaşındaki Mesut Birinci, kamyonun üzerine çıkarak malzemelerin bulunduğu paletleri yük taşıyan motorun halatlarına bağladı. Taşıma sırasında halatların kopması sonucu metal parçaları Birinci'nin üzerine düştü. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Birinci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.