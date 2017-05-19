Valilikten yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 28 Afganistan, 19 Pakistan, 5 İran ve bir Bangladeş uyruklunun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kırsal alanda yakalandığı belirtildi.Açıklamada, yabancı uyruklularla ilgili işlemlerin sürdüğü kaydedildi.
Muş'ta 53 yabancı uyruklu yakalandı
19.05.2017 - 10:26 | Son Güncelleme: 19.05.2017 - 10:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş'ta yasa dışı yollarla yurda giren 53 yabancı uyruklu yakalandı.
Etiketler : Muş,53 yabancı uyruklu,
474790 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/474790.aspx
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