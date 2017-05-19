Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 28 Afganistan, 19 Pakistan, 5 İran ve bir Bangladeş uyruklunun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kırsal alanda yakalandığı belirtildi.Açıklamada, yabancı uyruklularla ilgili işlemlerin sürdüğü kaydedildi.