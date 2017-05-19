Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, sahte balın donduğu, gerçek balın donmadığı konusunun doğru bilinen yanlış olduğunu söyledi. Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, gezgin arıcıların bal üretimi için seyahate başladığı bugünlerde balın faydaları ve gerçek balın özellikleri hakkında bilgi verdi.



Bal hakkında doğru bilinen yanlışlar olduğunu ifade eden Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Elevli, “Arı sokar, bal donar” dedi.

Başkan Elevli, “Toplumumuzda gerçek, katkısız bal donmaz diye bilinir. Donan yani kristalleşen balın şeker katılmış katkılı bal olduğu bilinir. Oysa ki bu doğru bilinen bir yanlıştır. Gerçek bal bozulmaz, kristalleşir bizim anlayacağımız dille donar. Yaygın kanının aksine, gerçek bal kristalleşir. Bu bozulduğu anlamına gelmez. Sahte bal ise doğanın özlerini içermediği için uzun süre donmaya bilir. Ballar içerisindeki şeker türüne göre kristalize olurlar. Örnek verirsek Çam balı hemen hemen kristalize olmaz. Maalesef toz şekerden yapılan sahte ballar da çam balı gibi uzun süre kristalize olmaz. Oysa doğadan elde edilen hakiki balların çoğunluğu kristalize olur. Yani 'arı sokar, bal donar' diyebiliriz” dedi.

“Balın faydaları saymakla bitmiyor”

Balın sağlık yönünden faydalarını da anlatan Elevli, “Bal, insanlık tarihi boyunca tatlandırıcı ve koruyucu olarak kullanılmış bir maddedir. Tatlının ruh haline iyi geldiği bilinir ama balın bundan çok daha fazla faydası var. Bağışıklık sistemini güçlendiren en doğal besinlerin başında bal geliyor. Aslında balı, sağlığa olan yararlarını saymakla bitiremeyeceğimiz, doğanın değerli bir armağanı olarak da niteleyebiliriz. Birçok ülkede yapılan araştırmaların ortaya çıkardığı sonuçlar, balın sağlık üzerindeki olumlu etkileri olduğunu kanıtlıyor. Dahası arı ürünlerinin birçok hastalığı önlediği de çarpıcı bir gerçek olarak önem kazanıyor” diye konuştu.