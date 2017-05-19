Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak, Bitlis, Hakkari ve Van'da görülecek toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.Açıklamada, meydana gelebilecek hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Toz taşınımı uyarısı
19.05.2017 - 17:17 | Son Güncelleme: 19.05.2017 - 17:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, bugün ve yarın Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiği bildirildi.
Etiketler : Meteoroloji,toz taşınımı,
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