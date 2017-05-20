Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Erkan T. (34), ilişkisi olduğu iddia edilen Mahiye H'nin (36) eşi Cemil H. (61) ile Ata Mahallesi'nde bir sokakta karşılaştı.

Erkan T. ile Cemil H. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Erkan T, yanında bulunan silahla Cemil H'nin başına ateş ederek yaraladıktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Cemil H'nin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Cemil H'nin bacaklarında Erkan T'nin otomobiliyle üstünden geçmesi yüzünden kırıklar olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Erkan T'yi Serçeköy Mahallesi'nde gözaltına aldı.