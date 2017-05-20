Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesi ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı gözlendi. Rize’de 2 bin rakımın üzerindeki Kavron, Ovit ve Anzer gibi yaylaların sakinleri, Mayıs ayının ortalarında güne beyaz örtü altında uyanmanın şaşkınlığını yaşadı. Meteoroloji verilerine göre, soğuk hava ve yağışlar bölgede bir süre daha etkisini sürdürecek.