Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde merkez üssü Soğukyurt ve Kozluca Mahalleleri olan 4 ayrı deprem meydana geldi. Depremlerin ardından 30'dan fazla da artçı sarsıntı meydana geldiği öğrenildi. AFAD'tan edinilen bilgilere göre Merkez üssü Soğukyurt Mahallesi olan depremler saat 10.28’de 3.3 şiddetinde ve yerin 9 kilometre derinliğinde, saat 10.56’da 2.5 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde, 11.04’te 3.4 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde, merkez üssü Kozluca Mahallesi olan saat 10.34’te 2.3 büyüklüğünde ve yerin 21 kilometre derinliğinde 4 ayrı deprem meydana geldi. Depremler Soğukyurt ve Kozluca mahallelerinde kısa süreli panik yaşanmasına neden olurken depremlerde herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Yaşanan depremler komşu mahalleler olan Azıtepe, Osmaniye, Kestanederesi, Şahyar, Kurudere, Alkan, Piyadeler gibi mahaller ve Alaşehir merkezde de hissedildi.

Soğukyurt Mahallesi Muhtarı Yusuf Korkmaz, "Bu sabaha karşı başlayan sarsıntılar aralıksız sürüyor. Bugün en az 10 adet sarsıntı oldu ve devam ediyor. Köyümüzde geçmişte böyle bir sarsıntı yaşamıyorduk. Mahallemizde yaklaşık bir yıldır jeotermal enerji sondaj çalışmaları yapılıyor. Bunun etkisi olur mu bilemiyoruz, ama daha önce böyle depremler yaşamıyorduk." dedi.

Öte yandan, AFAD'tan edinilen bilgilere göre bugün sabah saatlerinden itibaren Alaşehir'de küçük çaplı 30'dan fazla deprem ve artçı sarsıntı meydana geldiği öğrenildi.