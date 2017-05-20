Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Batman Beşiri ilçesi İkiköprü beldesindeki kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kaza Beşiri ilçesindeki tekstil atölyesinde işçileri alan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 EC 513 plakalı midibüs, İkiköprü beldesi mevkiindeki kavşakta arkadan gelen 56 KE 611 plakalı kamyonun solma yaparken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek midibüse çarpmasıyla meydana geldi. Yolda seyir halinde olan başka bir kamyonun da kaza yapan kamyona çarpmasıyla meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Beşiri ve Batman’dan kaza yerine giden ambulanslarla Batman ve Beşiri ilçesindeki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.