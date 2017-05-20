Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nevşehir'in Göreme beldesinde bir otelde 9 yıl boyunca temizlik işçisi olarak çalışan Fatma Erdoğan, babasından miras kalan evi otele dönüştürerek kendi işinin patronu oldu.İlkokul mezunu ve tek çocuk annesi 45 yaşındaki Fatma Erdoğan, asgari ücretle bir otelde çalışırken yaklaşık 800 bin liraya mal olan otel projesi için kolları sıvadı.Devletin sağladığı hibe desteklerini araştırarak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Nevşehir Koordinatörlüğüne başvuran ve 190 bin lira hibe alan Erdoğan, zorlu bir sürecin ardından iki yıl önce eski evden dönüştürdüğü butik oteli işletmeye başladı.

Sıcak bir yuva görünümlü otelinde misafirlerin ağırlayan Erdoğan, temizlik, aşçılık ve servis işlerinde çalışanlarına yardım ederek kendi otelinde işçi gibi çalışıyor.Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir hevesle başladığı projeyi hayata geçirmek için risk alarak mücadeleye koyulduğunu ve zorlu sürecin ardından başarıya ulaştığını anlattı.Babasının vefatının ardından miras kalan 4 odalı eve ek yaparak otele dönüştürme fikrini eşiyle paylaştığında, eşinin “hiç uğraşma batarız, sat gitsin” dediğini ifade eden Erdoğan, amacına ulaşabilmek için tek başına yola koyulduğunu söyledi.

Kendi otelinin inşaatında işçilik yaptı

Aldığı hibe desteğinin dışında bankadan aldığı krediyle yüksek miktarda borçlandığını, inşaat sürecinde işlerin tamamlanması amacıyla işçilere yardım ettiğini belirten Erdoğan, "Hayatım boyunca ekmeğimi kendim kazandım. Başarmak zorundaydım, bankadan kredi çektim. İnşaatta işler yetişsin diye hem işçilerin başında durdum hem de amele olarak çalıştım. Duvar örüyorlarsa harç kardım, karo döşüyorlarsa sıvasını yaptım." dedi.

Erdoğan, inşaat sürecinde edindiği tecrübe sayesinde, otelde yapılacak küçük çaplı onarım işlerini de bizzat yaptığını dile getirdi.Yaklaşık iki yıl önce oteli hizmete sunduğunda kendisinin dışında beş personel istihdam ettiğini söyleyen Erdoğan, geçen yıl turizmde yaşanan durgunluk nedeniyle personel sayısının düştüğünü ancak yeni sezonda hizmet kalitesini artırmak amacıyla kalifiye eleman alımı yapacağını ifade etti.

"Evi sat benden destek bekleme"

Kadınların azim göstermeleri durumunda birçok zorluğu yenerek başarıya ulaşacaklarını ispatladığını kaydeden Erdoğan, diğer kadınlara da "pes etmeyin" tavsiyede bulunarak şöyle konuştu:

"Otelde temizlik, çamaşır, servis işlerini kendim yapıyorum. Patron gibi değilim. Sabah kahvaltısını da kendi imalim olan ev yapımı reçel peynir gibi ürünlerle hazırlıyorum. İşe ilk başladığımda eşim projeyi uygun görmedi, 'Evi sat yoksa benden destek bekleme' dedi. Sana ihtiyacım yok dedim ve kendim başardım. İlk etapta 5 kişilik personelle başladık. Geçen yıl turizm sezonu biraz sakindi bu yıl daha iyi. Önümüzdeki süreçte hizmetin aksamaması için kalifiye personel alımı yapmayı düşünüyorum. Benim için misafir memnuniyeti çok önemli. Kadınların, hiç kimseye muhtaç olmadan ayakları üzerinde durmaları gerekiyor. İnatçı olmaları lazım asla pes etmemeleri gerekiyor. Ben yaptım oldu."