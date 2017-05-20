Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçenin Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi üzerinde devam eden bir inşaatta tuğla çekmek için kullanılan sepet ile halat arasındaki bağlantıyı sağlayan çengelin kopması sonucu Ali İhsan Gül (55) isimli işçi yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 acil ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırılan Gül’ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.