İlçenin Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi üzerinde devam eden bir inşaatta tuğla çekmek için kullanılan sepet ile halat arasındaki bağlantıyı sağlayan çengelin kopması sonucu Ali İhsan Gül (55) isimli işçi yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 acil ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırılan Gül’ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İnşaattan düşen tuğla sepeti işçiyi yaraladı
20.05.2017 - 15:04 | Son Güncelleme: 20.05.2017 - 15:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde inşaattan düşen tuğla sepeti bir işçiyi yaraladı.
Etiketler : trabzon,iş kazası,inşaat,haberler,
475148 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/475148.aspx
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