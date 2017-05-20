Edinilen bilgilere göre, Yenişehir Mahallesi’nde devam eden enkaz kaldırma çalışmaları sırasında, Şahin ile Tunç sokaklarının kesiştiği noktada, 7 adet piknik tüpü ile hazırlanmış kablo irtibatlı el yapımı patlayıcı bulundu. Bunun üzerine bomba imha uzmanlarına haber verildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen bomba imha uzmanları, çevrede güvenlik önlemleri alındıktan sonra patlayıcıyı kontrollü olarak imha etti.
Nusaybin'de enkaz kaldırma çalışmalarında patlayıcı bulundu
20.05.2017 - 19:31 | Son Güncelleme: 20.05.2017 - 19:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’in Nusaybin ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bulunan EYP, kontrollü bir şekilde imha edildi.
Etiketler : mardin,nusaybin,el yapımı patlıcı,eyp,
475208 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/475208.aspx
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