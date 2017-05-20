Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çamlaraltı Mahallesi’nde 14 Mayıs gecesi O.K. ve C.K. isimli şahıslar, üniversite öğrencisi G.T. (24) adlı genç kızı kaçırmaya çalışmış, karateci olan G.T. şahıslardan birini darp ederken C.K. ise kaçmıştı. İlk olayın ardından aynı şüpheliler evine giden S.Ş. adlı kıza saldırmış, bağıran genç kızın yardımına koşan vatandaşlar, saldırganları darp etmişti. Olayın ardından kaçan şahıslar polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. İki şüpheli savcıya ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan iki zanlı, “planlayarak nitelikli cinsel saldırı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan O.K. adlı şahsın aynı suçtan suç kaydının olduğu öğrenildi.