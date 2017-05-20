Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her yıl Mayıs ve Haziran aylarında yumurtalarını bırakmak için Van Gölü’nün sodalı suyundan tatlı su ağızlarına akın eden binlerce inci kefalinin göçü, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Büyük sürüler halinde tatlı suya akın eden ve yumurtasını bırakan inci kefali, Temmuz ayı ortalarında ise yeniden esas yaşam alanı olan Van Gölü’ne geri dönüyorlar. Akarsulara yığılarak, akıntının tersine doğru ilerleyen ve karşılaştığı engelleri de zıplayarak aşmaya çalışan inci kefalinin suyla dansı, dünyada eşine az rastlanan bir görüntünün de oluşmasına neden oluyor. Binlerce inci kefalinin, neslini korumak için sürdüğü büyük göçü hayranlıkla izleyen yerli ve yabancı turistler ise adeta dans ederek zıplayan balıkların göçünü fotoğraf makinesi veya kameralarına kaydediyorlar. İnci kefali balığının korunması için başlayan yasağa da riayet eden vatandaşlar, balık neslinin çoğalması için alınan önlemleri de yerinde buluyorlar.