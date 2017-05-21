Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt içi ve yurt dışında 43 yıldır birçok hizmete imza atan İhlas Vakfı, Bahçelievler ve Mecidiyeköy Erkek Öğrenci Yurtlarının 2016-2017 öğrenim yılındaki mezunları için görkemli bir etkinlik düzenledi. İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsü Konferans Salonu'nda düzenlenen programa İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Avukat Mehmet Okyay, Türkiye Gazetesi yazarı Mehmet Sait Arvas, İhlas Holding Müessese Müdürü Sedat Kurucan, Türkiye Gazetesi Genel Müdürü Ukaşe Gümüşer, İhlas Vakfı Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık, İhlas Vakfı Bahçelievler Yurdu Müdürü Osman Gül, İhlas Vakfı Mecidiyeköy Yurdu Müdürü Yaşar Taşdemir, mezun öğrenciler ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İhlas Vakfı Bahçelievler Yurdu Müdürü Osman Gül, yıl boyunca yapmış oldukları hizmetleri anlattı. Bahçelievler yurdunda bu sene 300'ü aşkın öğrenciye hizmet verdiklerini anlatan Gül, “75 adet misafir öğrenci dediğimiz 18 ayrı ülkeden gelen öğrencilerimiz var. Yine güzel ülkemizin 60 ayrı ilinden gelen 225 öğrencimiz barınmaktalar” ifadelerini kullandı.

İhlas Vakfı kurucusu rahmetli Dr. Enver Ören için hazırlanan video filmi ve mezun öğrencilerin tanıtımı ile devam eden programda mezunlar adına Hayri Safa Anıtsal, Ömer Faruk Çolak ve Rıfat Fırat birer konuşma yaptı. Programın kapanış konuşmasını yapan İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Avukat Mehmet Okyay, sözlerine 41 yıl önce arkadaşlarıyla birlikte vakfı kuran Enver Ören'i yad ederek başladı. İhlas Vakfı olarak en mutlu günlerinden birini yaşadıklarını ifade eden Okyay, “Bugün İhlas Vakfı olarak en mutlu günlerimizden birini yaşıyoruz. Çünkü İhlas’ın o güzel bahçesinde yetişmiş olan ürünleri, çiçekleri hep beraber gördük. Cenab-ı Hakk mezun olan kardeşlerimize iş hayatında, evlilik hayatında hayırlı muvaffakiyetler ihsan eylesin. Bu mutlu günümüzde sevgimizi paylaşan dostlarımıza da teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu güzel çiçekleri, bu güzel meyveleri yetiştiren İhlas Vakfı öğrenci yurtlarının bütün müdürlerine, eğitmenlerine, çalışanlarına ve bu vakıf hizmetlerine maddi ve manevi bütün desteklerini her zaman veren gönül dostlarımıza teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Mezun olan öğrencilere hediye takdimi ile devam eden program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.