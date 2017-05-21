Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, akşam saatlerinde, Silvan ilçesi Batman karayolu üzerinde bulunan Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Van’dan gelen ve Diyarbakır’a seyir halinde bulunan Mehmet Yaşar yönetimindeki 34 DMP 34 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, tarlaya uçtu. Kazada, araçta bulunan sürücü ile aynı aileden Nuray, Melahat ve Güllü Yaşar adlı kadınlar hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Silvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.