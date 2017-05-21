Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haftasonu ile birlikte 3 gün süren 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenlerin dönüşe geçmesi, TEM otoyolu Kocaeli kesiminde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bayram tatillerinde yaşanan araç yoğunluğuyla bilinen TEM otoyolu Bekirdere viyadükleri, bu kez 3 günlük tatilcilerin yoğunluğuyla doldu taştı. Tatil dönüşü araçlarıyla İstanbul yönüne ilerleyen tatilcileri taşıyan araçlar, Gültepe tünelleri girişindeki Bekirdere viyadüklerinde trafiği durma noktasına getirdi.Araçların ilerlemekte zaman zaman güçlük çektiği Bekirdere viyadüklerinde trafiğin ilerleyen saatlerde azalması bekleniyor.