Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Niğde'de bulunan Aladağlar bölgesinde bulunan Demirkazık dağına çıktıktan sonra kaybolan 56 yaşındaki profesyonel dağcı Serdar Ayrılmaz’ın cansız bedenin bulunduğu nokta belirlendi. Dağcı tırmanış yaptığı esnada büyük bir kaya kütlesinin kopmasıyla düşerek hayatını kaybettiği bildirildi. Talihsiz dağcının cansız bedeni hava şartlarının müsaade etmemesi nedeniyle bulunduğu bölgeden askeri helikopter yarın alınacak.

Gece saatlerinde afad, UMKE, AKUT ve Jandarma Arama kurtarma ekipleri yapılan arama çalışmaları sonucu düştüğü kayalıklarda bulundu. AKUT temsilcisi Nedim Urcan, dağcı Serdar Ayrılmaz’ı Cımbar vadisinde kaya tırmanışı esnada kaya kütlesinin kopmasıyla yere düşerek hayatını kaybettiğini açıkladı.



Arama çalışmasına katılan AKUT temsilcisi Nedim Urcan, dağcı Ayrılmaz’ın cesedinin vadi içerisinde olmasından dolayı yürüyen ekiplerin o bölgede yaya olarak inmelerinin riskli olmasından dolayı helikopterle alınacağını söyledi. Urcan, ‘‘1 buçuk metre büyüklüğündeki kayanın düşmesiyle yere düştü. Çünkü bu mevsimde kaya düşmesi sürekli olur. Helikopter 8 sorti yaparak tarama yaptı. Ancak bölgenin derin olması nedeniyle ve kıyafetinin koyu olduğu için helikopterle görünmedi. Aciliyeti olmadığı için yağmur yağacağı için kazazede bulunduğu yerde bırakılacak. Ekipleri 200 metre aşağı indirmemiz gerekiyor bu durumda ekipler için çok riskli. Helikopter yarın sabah hava iyi olursa gidip alacak" dedi.