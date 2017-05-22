Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yazıcık Beldesi'nde meydana gelen olayda, D.Ç. (27) ile Aytekin A. (44) arasında hayvan otlama nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Aytekin A., D.Ç.'nin kardeşi 17 yaşındaki E.Ç.'nin başına taş ile vurdu. Bunun üzerine D.Ç. üzerinde bulunan bıçak ile Aytekin A.'yı yaraladı. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan Aytekin A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi D.Ç. motosiklet ile olay yerinden kaçarken, kardeşi E.Ç. ise Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri kaçan D.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.