İkitelli'de bulunan bir yağ deposunda yangın başladı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu bildiriyor. Yangın yerinden göğe yükselen siyah dumanlar, TEM' de seyreden araç sürücüleri ve çevre semtlerde görülebiliyor.
TEM otoyolu yakınında büyük yangın
22.05.2017 - 17:05 | Son Güncelleme: 22.05.2017 - 17:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikanın yağ depolarında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında zaman zaman patlamalar meydana geliyor.
Etiketler : tem,ikitelli,yangın,haberler,
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