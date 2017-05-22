Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkitelli'de bulunan bir yağ deposunda yangın başladı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu bildiriyor. Yangın yerinden göğe yükselen siyah dumanlar, TEM' de seyreden araç sürücüleri ve çevre semtlerde görülebiliyor.