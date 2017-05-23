Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın birçok ülkesinden binlerce öğrenci akademik eğitim almak için Türkiye’yi tercih ediyor. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) verilen ‘Türkiye Bursları’ ile uluslararası öğrencilerin Türkiye’de yükseköğrenim bursuyla eğitim almalarına imkân sağlanıyor. Bu kapsamda her sene 5 bin öğrenci eğitim için Türkiye’ye geliyor. Ayrıca Suriyeli öğrencilere de sahip çıkan Türkiye, 2016 yılında bin 425 Suriyeli öğrenciye burs verdi. 2011 yılında 8 bin öğrenci Türkiye’de eğitim almak için başvuru yaparken bu sayı her yıl giderek katlandı. Yılda sadece 5 bin yabancı uyruklu öğrencinin yararlanabildiği programa 2013 yılında 165 ülkeden 55 bin 181, 2014 yılında 176 ülkeden 81 bin 906, 2015 yılında 176 ülkeden 94 bin 473 başvuru geldi. Geçtiğimiz yıl 2016 rakamlarına göre ise, 170 ülkeden 120 bin başvuru yapıldı. Şu anda Türkiye Bursları ile Türkiye’de eğitim gören öğrenci sayısı toplamda yaklaşık 16 bine ulaştı.

‘Türkiye Bursları’na başvurular internet üzerinden belirli dönemlerde gerçekleştirilirken, değerlendirmeye tabii tutulan öğrenciler yüz yüze mülakatlara davet ediliyor. Dünyanın 95 noktasında gerçekleştirilen mülakatlarla başarılı olan öğrenciler Türkiye’ye gelmeye hak kazanıyor. Türkiye’ye gelen öğrenciler 1 yıl boyunca Türkçe dersi alarak Türkiye’ye uyum sağlamaları ve eğitim almaları kolaylaştırılırken daha sonra tercih ettikleri üniversitelere yerleştiriliyor. Alp Eren Kaya ANKARA