Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ege Bağatur Bulvarı'ndan Kozan Caddesi'ne çıkan Hacer Kızıl idaresindeki 01 BV 681 plakalı otobüs, Kozan Caddesi'nden kent merkezi yönüne ilerleyen Şule Demirci'nin kullandığı 01 BY 220 plakalı otobüsle çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri Kızıl ile Demirci yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Adana TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otobüs sürücülerinin toplanma merkezine giderken kaza geçirdiği ve araçlarda yolcu bulunmadığı öğrenildi.