Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde arama yaptı. Araç sahibinin şüpheli hareketlerinin üzerine araçtaki incelemeyi derinleştiren ekipler, aramaya 'Esco' isimli narkotik köpeğini dahil etti. 'Esco"nun otomobilin bagaj bölümüne yoğunlaşması üzerine ekipleri gizli bölmede 23 kilo 904 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü 45 yaşındaki Abdülmüttalip A., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Alanya Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.