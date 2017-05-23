Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde arama yaptı. Araç sahibinin şüpheli hareketlerinin üzerine araçtaki incelemeyi derinleştiren ekipler, aramaya 'Esco' isimli narkotik köpeğini dahil etti. 'Esco"nun otomobilin bagaj bölümüne yoğunlaşması üzerine ekipleri gizli bölmede 23 kilo 904 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü 45 yaşındaki Abdülmüttalip A., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Alanya Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan uyuşturucu fışkırdı
23.05.2017 - 10:17 | Son Güncelleme: 23.05.2017 - 10:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Alanya İlçesi'nde trafik kontrolü yapan polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilden adeta uyuşturucu fışkırdı...
Etiketler : uyuşturucu,alanya,araba,esrar,
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